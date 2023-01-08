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19:05, 7 января 2023 года Митрополит Орловский и Болховский Тихон принял поздравления с Рождеством Поздравил владыку заместитель губернатора.









Владыку с праздником поздравил заместитель губернатора. Как



Как Орловщина отпраздновала светлый праздник,

Сегодня, 7 января, православные верующие принимают поздравдения с Рождеством Христовым. Получил их и митрополит Орловский и Болховский Тихон.Владыку с праздником поздравил заместитель губернатора. Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", Вадим Соколов от лица главы региона Андрея Клычкова поблагодарил Архипастыря за неустанное служение на благо жителей Орловщины и Русской Православной Церкви, за оказание Орловской митрополией активной поддержки бойцам в рамках СВО.Как Орловщина отпраздновала светлый праздник, смотрите в нашем сюжете.







Ольга СУПОНЕВА





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