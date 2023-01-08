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12:00, 8 января 2023 года В Ливнах состоялся концерт для детей участников спецоперации и переселенцев В честь Рождества в центре "Лидер" прошел праздник.





Накануне, 7 января, Орловская область отметила Рождество. Службы в храмах, концерты, гуляния прошли как в областной столице, так и в районах. Так, в городе Ливны состоялся праздничный концерт.



На праздник пригласили детей, чьи отцы сейчас принимают участие в спецоперации. Также побывали на мероприятии и дети, которые переселились на Орловщину с Донбасса и Украины и сейчас живут в пункте временного размещения. Как сообщает телеграм-канал "Принт ТВ", ребята не только увидели представление, но и получили подарки.



Фото: Ливенская епархия







Ольга СУПОНЕВА





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