В Ливнах состоялся концерт для детей участников спецоперации и переселенцев

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12:00, 8 января 2023 года
В Ливнах состоялся концерт для детей участников спецоперации и переселенцевВ честь Рождества в центре "Лидер" прошел праздник.
Накануне, 7 января, Орловская область отметила Рождество. Службы в храмах, концерты, гуляния прошли как в областной столице, так и в районах. Так, в городе Ливны состоялся праздничный концерт.
На праздник пригласили детей, чьи отцы сейчас принимают участие в спецоперации. Также побывали на мероприятии и дети, которые переселились на Орловщину с Донбасса и Украины и сейчас живут в пункте временного размещения. Как сообщает телеграм-канал "Принт ТВ", ребята не только увидели представление, но и получили подарки.
Фото: Ливенская епархия
Ольга СУПОНЕВА