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13:00, 8 января 2023 года В Орловской области провели новогодний конкурс среди осужденных Накануне новогодних праздников в колониях выбрали самую красивую елочную игрушку.





Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области, осужденные, участвовавшие в финальном этапе конкурса, представили более 30 игрушек. Для создания творений рукодельники использовали различные материалы, начиная от цветной бумаги, фольги и газет, и заканчивая синтепоном, поролоном, тканью и нитками.

При выборе игрушки, многие отдавали предпочтение символу наступающего года, поэтому его можно было увидеть в полном разнообразии. Особенно поразили геометрические фигуры зайцев, сделанные осужденными. Жюри оценивало яркость, нарядность, и отражение новогодней тематики работ. Все участники конкурса награждены грамотами.





Александра Бахтина





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