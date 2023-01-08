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14:00, 8 января 2023 года Детей Мценского детского дома поздравили с Новым годом В рамках всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз" стражи порядка и студенты навестили воспитанников учреждения.





Дедушка Мороз и Снегурочка совместно со стражами порядка посетили выставку поздравительных открыток и пожеланий, которые подготовили ребята к Новогодним праздникам.



Они украсили зал игрушками, которые сделали в своей сказочной кузнице для своих долгожданных гостей и друзей. Об этом сообщила пресс-служба штаба Линейного отдела МВД России на станции Орел.



Транспортные полицейские и приглашенные новогодние гости подготовили для ребят канцелярские подарки и сладости, пожелали детям и коллективу Мценского детского дома исполнения заветных желаний.





Александра Бахтина





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