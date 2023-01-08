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11:17, 8 января 2023 года В Орле фильм "Чебурашка" продолжает собирать полные кинозалы Кинотеатры переживают первый аншлаг с момента отмены голливудских новинок.





Утренние сеансы обычно не пользуются большой популярностью, но только не в этот раз, в кинотеатрах настоящий аншлаг.



Фильм "Чебурашка" — новинка отечественного кинематографа, которая всего за несколько дней проката завоевала аудиторию. Режиссеры смогли угодить и детям, и взрослым.







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