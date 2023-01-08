В Орловской области продолжают набирать популярность "Пушкинские карты"

Более 34 тысяч орловцев уже стали участниками программы.

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С 1 января 2023 года номинал карты снова составляет 5 тысяч рублей. Эти деньги можно будет потратить в течение года только в учреждениях культуры.

Баланс Пушкинской карты нельзя пополнить самостоятельно: деньги на нее зачисляет государство один раз в год, сообщила пресс-служба правительства Орловской области.