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15:00, 8 января 2023 года
В Орловской области продолжают набирать популярность "Пушкинские карты"Более 34 тысяч орловцев уже стали участниками программы.
Как сообщили в Управлении культуры и архивного дела Орловской области, у молодежи растет интерес к концертам и спектаклям, благодаря программе "Пушкинская карта". Она рассчитана на молодых орловцев от 14 до 22 лет. Цель программы – повышение доступности организаций культуры.
С 1 января 2023 года номинал карты снова составляет 5 тысяч рублей. Эти деньги можно будет потратить в течение года только в учреждениях культуры.
Баланс Пушкинской карты нельзя пополнить самостоятельно: деньги на нее зачисляет государство один раз в год, сообщила пресс-служба правительства Орловской области.
Александра Бахтина