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16:00, 8 января 2023 года В Орловской области продолжится акция "Вечный огонь" Проект охватит все районы региона.





В феврале правду о Великой Отечественной войне узнают юные жители Ливенского, Дмитровского, Верховского, Краснозоренского районов. В рамках просветительской акции "Вечный огонь" российским школьникам показывают фильмы. Орловцам рассказывают доступным изобразительным языком о войне. В течение года проект охватит все районы Орловщины.

В 2022 году встречи с подростками проведены в ряде учреждений культуры и школах Орла, Покровского, Знаменского, Свердловского, Колпнянского, Мценского, Глазуновского, Кромского районов. Также орловцы посетили Липецкую и Брянскую области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.





Александра Бахтина





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