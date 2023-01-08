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17:00, 8 января 2023 года

Змиевка получит более 80 миллионов рублей на благоустройство

Ранее поселок победил во всероссийском конкурсе от Минстроя.


В конце минувшего года поселок Змиевка Свердловского района стал победителем внеочередного всероссийского конкурса проектов по благоустройству комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Проект предусматривает благоустройство улицы Ленина и парка Воинской славы. Местным жителям станет удобнее добираться до лицея, районного ЗАГСа, районного суда, администрации Свердловского района, Вознесенского храма, Детской школы искусств, библиотеки, дома творчества. Улучшится доступность общественного пространства и для маломобильных групп населения.
 
В центре Змиевки планируется создание комфортной и безопасной пешеходной зоны, а также рекреационно-событийных зон. На работы предусмотрено 80,8 миллиона рублей.



Александра Бахтина
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