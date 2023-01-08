В Орловской области отремонтируют две автомобильные дороги

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18:00, 8 января 2023 года
В Орловской области отремонтируют две автомобильные дорогиРаботы пройдут в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".
Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области. Речь идет о реконструкции автомобильной дороги регионального значения "Сосково – Мураевка – Должонки" . На объекте уже ведутся работы, реконструкция началась в 2022 году.
Также планируется ремонт трассы "Комаричи – Дмитровск – Девятино – Упорой", в Дмитровском районе протяженностью 8 километров. Подрядчика найдут в 2023 году.
Александра Бахтина