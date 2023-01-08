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20:00, 8 января 2023 года В Орловской области выделили почти 2 миллиарда рублей на ремонт дорог Деньги направлены рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".





Как сообщает пресс-служба правительства региона, в 2023 году запланирован ремонт 24 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.



Ключевыми объектами ремонта являются:



- Карачевское шоссе (второй этап от улицы Мостовой до границы города Орла);



Ключевыми объектами строительства и реконструкции являются: - Красный мост в Орле, работы ведутся; - Строительство моста через Оку для транспортной доступности и связи деревнях Касьяновка Тайное Орловского округа. - Улица Комсомольская (от Карачевского шоссе до Кромского шоссе). Сметную документацию отправили на госэкспертизу.





Александра Бахтина





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