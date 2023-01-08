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21:00, 8 января 2023 года
В Орле пройдет акция "Елка - не мусор"Она состоится 15 января.
Елки, сосны и пихты измельчат в дробилках в щепу, которую в дальнейшем используют в качестве подстилочного и кормового материала для животных.
Точки приема новогодних деревьев:
- ул. Октябрьская, 57 (парковка рядом с "Пятерочкой");
- ул. Бульвар Молодежи, 6 (напротив "Оптовичка");
пересечение ул. Металлургов и Московского шоссе, у памятника "Металлург";
- ул. Московская (сквер Юности).
Время работы пунктов сбора: с 11:00 до 13:00
Александра Бахтина