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21:00, 8 января 2023 года В Орле пройдет акция "Елка - не мусор" Она состоится 15 января.





Елки, сосны и пихты измельчат в дробилках в щепу, которую в дальнейшем используют в качестве подстилочного и кормового материала для животных.



Точки приема новогодних деревьев:

- ул. Октябрьская, 57 (парковка рядом с "Пятерочкой"); - ул. Бульвар Молодежи, 6 (напротив "Оптовичка"); пересечение ул. Металлургов и Московского шоссе, у памятника "Металлург"; - ул. Московская (сквер Юности).

Время работы пунктов сбора: с 11:00 до 13:00





Александра Бахтина





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