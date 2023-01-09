В Орловской области утвердили план адаптации к изменениям климата

Распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков.

Правительством РФ утвержден национальный план мероприятий по адаптации к изменениям климата, соответствующее распоряжение подписано и в Орловской области. Документ утвердил губернатор Андрей Клычков.



Включает план в себя целый ряд мероприятий на период 2023-2025 годов, координировать действия будет региональный департамент надзорной и контрольной деятельности.



Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, предстоит проанализировать возможные ЧС, которые могут возникнуть из-за изменений климата, спланировать мероприятия по их предупреждению, создать финансовые резервы, собрать сведения о рисках предприятий, связанных с изменениями, оганизовать задержание снега на полях зимой, создать

переходящие фонды семян сельскохозяйственных культур в хозяйствах региона и другое.





Фото: Ольга Супонева