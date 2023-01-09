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9:00, 9 января 2023 года

В Орле мужчине грозит тюрьма за хранение полграмма наркотика

Любителя "синтетики" оперативники задержали с поличным.


Очередной любитель запрещенных веществ нарвался на уголовное дело в Орле. Полицейские задержали мужчину, хранившего синтетический наркотик.

Оперативники проверили поступившую к ним информацию о возможном преступлении, она подтвердилась. Как оказалось, орловец купил наркотик дистанционным способом и хранил при себе. Мужчину задержали в Заводском районе города. Экспертиза показала, что вес запрещенного вещества составляет 0,54 грамма. Этого хватило на уголовное дело, его полиция завела по 228 статье УК РФ.

Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, сейчас любитель побаловаться "синтетикой" ожидает окончания дознания, затем его ждет суд. 


Ольга СУПОНЕВА
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