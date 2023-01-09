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9:51, 9 января 2023 года В Орле эвакуировали более 600 человек после сообщения о возгорании в школе Спасатели ликвидировали угрозу.





ГУ МЧС России по Орловской области, в первый учебный день 2023 года в школе №30 Орла сработала пожарная сигнализация. Сообщение пришло на телефон спасателей 9 января в 08.10. Педагогический состав сработал слаженно и вывел ребят из здания. По информации пресс-службы, в первый учебный день 2023 года в школе №30 Орла сработала пожарная сигнализация. Сообщение пришло на телефон спасателей 9 января в 08.10. Педагогический состав сработал слаженно и вывел ребят из здания. – Благодаря оперативным и грамотным действиям до прибытия пожарных, в течение нескольких минут, были эвакуированы 600 учеников и 45 работников учебного заведения, - уточнили в пресс-службе ведомства.





Сергей СИЛАЕВ





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