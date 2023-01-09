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10:03, 9 января 2023 года В Орле дама на "Тойоте" сбила пенсионерку Поворот налево обернулся ДТП.





В Орле под колеса иномарки угодила пожилая женщина. Пенсионерку в Советском районе Орла сбила дама на "Тойоте".



ДТП случилось 8 января около половины шестого вечера. Сорокалетняя водитель ехала за рулем легковушки "Тойота Королла", в районе дома №142 по

Октябрьской улице она стала поворачивать налево и не затормозила вовремя: под колесам оказалась семидесятилетняя пенсионерка, переходившая проезжую часть по зебре.



- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА





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