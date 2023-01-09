В Орле троллейбусы №2 продолжают ходить по сокращенному маршруту

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11:00, 9 января 2023 года
В Орле троллейбусы №2 продолжают ходить по сокращенному маршрутуВсе из-за неисправной опоры на Наугорке.
В праздничные выходные в Орле изменили схему движения троллейбусы, следующие по маршруту №2. Все из-за аварии, в которой пострадала опора ТТП.
Впереди восстановительные работы.
Сейчас троллейбусы ходят до остановки "Больница Семашко", разворот - обратно на магазин Орел, через сквер Гуртьева и Городской парк культуры. В мэрии Орла сообщили, что ремонтная бригада сегодня приступит к восстановительным работам. До этого коммунальщики ожидали доставки новой опоры.
Вести-Орёл