В Орле троллейбусы №2 продолжают ходить по сокращенному маршруту

Все из-за неисправной опоры на Наугорке.

В праздничные выходные в Орле изменили схему движения троллейбусы, следующие по маршруту №2. Все из-за аварии, в которой пострадала опора ТТП.

Впереди восстановительные работы.



Сейчас троллейбусы ходят до остановки "Больница Семашко", разворот - обратно на магазин Орел, через сквер Гуртьева и Городской парк культуры. В мэрии Орла сообщили, что ремонтная бригада сегодня приступит к восстановительным работам. До этого коммунальщики ожидали доставки новой опоры.