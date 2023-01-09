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10:36, 9 января 2023 года В Орловской области капитально отремонтируют 13 больниц Работы пройдут в 2023 году.





В медучреждениях планируют обновить и 80 единиц оборудования, а в Ливнах откроется детская поликлиника. Техническое обновление пройдет не только в больницах, но и в школах. В 26 учебных заведениях появятся новые ноутбуки. На эти цели выделили 83 миллиона рублей.





Сергей СИЛАЕВ





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