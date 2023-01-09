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11:30, 9 января 2023 года Орловская область собирает новый груз для бойцов СВО Идет закупка инструментов, спальников и других вещей, необходимых военнослужащим.









В пресс-службе регионального правительства рассказали, что идет закупка инструментов, техники, спальных мешков и других нужных в быту предметов. Отдельно будут собраны продукты, медикаменты. Принести помощь можно в пункт "Патриот 57". Также доступен Новый гуманитарный груз формирует Орловская область для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Сбор необходимых вещей идет по заявкам бойцов.рассказали, что идет закупка инструментов, техники, спальных мешков и других нужных в быту предметов. Отдельно будут собраны продукты, медикаменты. Принести помощь можно в пункт "Патриот 57". Также доступен счет, по которому можно перевести средства.





Ольга СУПОНЕВА





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