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12:00, 9 января 2023 года В праздничные выходные в Мценске случился серьезный пожар с погибшим Жильцы многоэтажки не могли покинуть свои квартиры из-за сильного задымления, спасателям пришлось проводить эвакуацию.





Минувшие праздничные выходные в Орловской области не обошлись без ЧП. В городе Мценске случился серьезный пожар, в котором погиб человек. Более того, из-за сильного задымления жильцы не могли покинуть свои квартиры. Спасательную операцию провели сотрудники МЧС.



Все произошло 6 января на улице Тургенева. Жители дома позвонили пожарным около трех часов дня. К тому моменту люди, живущие на пятом этаже, не могли выйти из квартир из-за едкого дыма. На место прибыли пожарные.

Как оказалось, горела двушка на четвертом этаже. Из квартиры, в которой разгорелся огонь, спасли двоих мужчин, кроме того из дома спасли еще двоих взролых и троих детей. Еще 25 жильцов, в том числе и несовершеннолетних, пожарные эвакуировали. В итоге пожар удалось потушить за короткое время, но одну жизнь он все же унес.



- К сожалению, у одного из мужчин, в ходе реанимационных мероприятий медиками констатирована смерть. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили корреспонденту ГТРК "Орел" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА





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