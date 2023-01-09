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12:00, 9 января 2023 года

В праздничные выходные в Мценске случился серьезный пожар с погибшим

Жильцы многоэтажки не могли покинуть свои квартиры из-за сильного задымления, спасателям пришлось проводить эвакуацию.


Минувшие праздничные выходные в Орловской области не обошлись без ЧП. В городе Мценске случился серьезный пожар, в котором погиб человек. Более того, из-за сильного задымления жильцы не могли покинуть свои квартиры. Спасательную операцию провели сотрудники МЧС.

Все произошло 6 января на улице Тургенева. Жители дома позвонили пожарным около трех часов дня. К тому моменту люди, живущие на пятом этаже, не могли выйти из квартир из-за едкого дыма. На место прибыли пожарные. 
Как оказалось, горела двушка на четвертом этаже. Из квартиры, в которой разгорелся огонь, спасли двоих мужчин, кроме того из дома спасли еще двоих взролых и троих детей. Еще 25 жильцов, в том числе и несовершеннолетних, пожарные эвакуировали. В итоге пожар удалось потушить за короткое время, но одну жизнь он все же унес.

- К сожалению, у одного из мужчин, в ходе реанимационных мероприятий медиками констатирована смерть. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили корреспонденту ГТРК "Орел" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. 


Ольга СУПОНЕВА
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