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14:30, 9 января 2023 года Помощь мобилизованным, свадьба в эфире: ГТРК "Орел" подвела итоги года 2022 оказался богат на события.





Для ГТРК "Орел" 2022-й стал переменным. Событий было много: и грустных, и добрых.



О том, как прошли 365 дней в нашей телерадикомпании, расскажет Юлия Сулим.





Юлия Сулим





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