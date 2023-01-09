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13:00, 9 января 2023 года На 9 января в Орловской области нет новых случаев смертей от коронавируса Также за сутки ни одному из заболевших не потребовалась госпитализация.





В Орловской области заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться. На 9 января ни один пациент не умер, нет и ни одного госпитализированного.



Согласно статистике оперативного штаба, зарегистрировано 8 новых случаев заболевания ковидом за день. При этом выздоровело 10 человек.



Суммарно же, с начала пандемии подтвердилось 134 863 случая covid-19. Выписано по выздоровлению 132 782 орловца, 1 976 человек умерло.





Ольга СУПОНЕВА





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