В Орле прошла Рождествеская елка для детей беженцев и мобилизованных

Праздник для ребят состоялся 8 января в городском центре культуры.

В Орле 8 января состоялась Рождественская елка для детей мобилизованных, беженцев, ребят из многодетных семей и воспитанников воскресных школ. Большое праздничное событие, прошедшее в городском центре культуры, посетил митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Во время праздника ребята приняли участие в творческих мастер-классах, посмотрели новогоднюю интермедию, а также музыкальный спектакль "Аленушкин сон", поставленный по мотивам сказки "Морозко". Все дети получили сладкие подарки.





Разделить с ребятами и родителями рождественскую радость пришел и владыка Тихон. Глава Орловской митрополии поздравил всех присутствующих со светлым праздником Рождества Христова, - поделились в