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14:00, 9 января 2023 года Общественный транспорт Орловской области перевез 41,5 миллиона человек Пассажиропоток увеличился за год на 17,3%.





"Телеграммы из Орла". За 11 месяцев 2022 года объем грузоперевозок на Орловщине составил 8,6 миллиона тонн грузов, что аналогично весу 255 ледоколов "Арктика". Данные предоставил тг-канал. За 11 месяцев 2022 года объем грузоперевозок на Орловщине составил 8,6 миллиона тонн грузов, что аналогично весу 255 ледоколов "Арктика". Пассажиропоток в регионе составил 41,4 миллиона поездок, что превышает прошлогодние показатели.





Сергей СИЛАЕВ





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