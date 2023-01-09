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15:00, 9 января 2023 года "Вятский Посад" стал одним из центров празднования Рождества на Орловщине В духовно-православном центре прошли народные гуляния с зимними забавами.





Уже традиционно духовно-православный центр "Вятский Посад" стал одной из точек празднования Рождества в Орловской области. Гости праздника стали участниками народных гуляний с зимними забавами.



Со сцены звучали народные песни, причем в исполнении не только орловцев, но и артистов из Тулы, Калуги. Присутствующие смогли принять участие в мастер-классах по рукоделию. Подробнее – в сюжете Юлии Опанасюк.





Юлия Опанасюк





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