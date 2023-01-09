В Орле экс-директор автодорожного техникума предстанет перед судом

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины.



Установлено, что орловец в ноябре-декабре 2020 года отвечал за организацию обучения и дополнительного образования в техникуме. После он узнал, что часть студентов не посещала занятия и не сдавала демонстрационный экзамен.

– Убедившись в этом, мужчина дал незаконные устные указания своим подчиненным о проставлении посещаемости, а также минимальных положительных баллов вышеуказанным лицам, после чего незаконно подписал приказы о присвоении им квалификации и выдаче свидетельств об освоении программы профессиональной подготовки, - сообщил официальный представитель СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.

Обвиняемый полностью признал вину. Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд.