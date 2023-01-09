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16:00, 9 января 2023 года Конный двор представил новогоднюю интермедию для трехсот юных орловцев Хоть сказка была и про зайца, главными героями представления стали лошади.





Порядка трехсот орловских мальчишек и девчонок стали зрителями новогодней интермедии, подготовленной конным двором. Развлекательную программу готовили целый месяц. Участниками шоу стали 12 лошадей и более 20 актеров. Подробнее – в сюжете Екатерины Габовой.





Екатерина Габова





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