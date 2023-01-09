Артиллеристы поблагодарили жителей Орловщины за предоставленный автомобиль

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17:00, 9 января 2023 года
Артиллеристы поблагодарили жителей Орловщины за предоставленный автомобильБойцы записали видеообращение из зоны СВО.
Недавно орловское бизнес-сообщество приобрело машину для участников специальной военной операции. На автомобиле планируется транспортировать раненых – бойцам купили УАЗ.
– Уважаемые жители Орла и Орловской области, поздравляем вас с наступившими праздниками. Желаем вам счастья, здоровья и мирного неба над головой! Хотели бы поблагодарить за предоставленный автомобиль, доехали нормально, уверены победа будет за нами, - обратились солдаты.
Фото: пресс-служба горадминистрации
Сергей СИЛАЕВ