Артиллеристы поблагодарили жителей Орловщины за предоставленный автомобиль

Бойцы записали видеообращение из зоны СВО.

– Уважаемые жители Орла и Орловской области, поздравляем вас с наступившими праздниками. Желаем вам счастья, здоровья и мирного неба над головой! Хотели бы поблагодарить за предоставленный автомобиль, доехали нормально, уверены победа будет за нами, - обратились солдаты.



Фото: пресс-служба горадминистрации



