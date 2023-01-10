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8:00, 10 января 2023 года В Орле на этой неделе сыграет Губернаторский симфонический оркестр 14 января жителей и гостей города ждет музыка хорошего настроения.





В Орле состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра. 14 января горожан и гостей областного центра ждет программа "Здравствуй, Старый Новый год: музыка хорошего настроения".



Концерт пройдет в театре Тургенева. Для зрителей споют его артисты, а аккомпанировать им будет оркестр.



Мероприятие состоится 14 января, начало в 18.30. Адрес: пл. Ленина, 2



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Ольга СУПОНЕВА





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