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15:07, 9 января 2023 года Мценские спасатели освободили щенка из западни Четверолапый застрял под ступенями подъезда и провел там несколько дней.





6 января жители дома в Мценске сообщили спасателям о щенке, застрявшем под ступенями подъезда. Со слов жильцов, четверолапый просидел там несколько дней. Сотрудники МЧС разобрали конструкцию и вытащили животное из ловушки.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро





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