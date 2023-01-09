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16:40, 9 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- В Орле эвакуировали более 600 человек после сообщения о возгорании в школе.



- Орловская область собирает новый груз для бойцов СВО.



- 2023 объявлен годом Наставника. Кто достоин такого почетного звания? Об этом в нашей программе.



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