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17:30, 9 января 2023 года Орловский фольклорный ансамбль "Каравай" в минувшем году отметил 30-летие Его руководителем все это время является Светлана Чабан.





В 2022-м году Орловскому фольклорному ансамблю "Каравай" исполнилось 30 лет. Коллектив много гастролировал, быстро стал известен, а в 2013 году стал победителем конкурса "Голоса России".



Все это время ансамблем руководит Светлана Чабан. О ней – наш следующий материал.





Эва Стасюлевич





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