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18:00, 9 января 2023 года В Орловской области коэффициент закрытого бизнеса почти в два раза меньше всероссийского Регион занял второе место в ЦФО по этому показателю.





"Телеграммы из Орла", Орловская область вошла в число лидеров среди регионов Центрального федерального округа по наименьшей доле закрытого бизнеса. В ноябре ушедшего года 3,7 организаций из 1 000 закрылись. По информации тг-канала, Орловская область вошла в число лидеров среди регионов Центрального федерального округа по наименьшей доле закрытого бизнеса. В ноябре ушедшего года 3,7 организаций из 1 000 закрылись. Рейтинг возглавила Костромская область – там коэффициент составил 3,1 на тысячу компаний. Аутсайдер – Курская область, где почти 32 организации на тысячу оказались ликвидированными. В среднем по России на ноябрь 2022 года коэффициент закрытого бизнеса равнялся 6,5.





Сергей СИЛАЕВ





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