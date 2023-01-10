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8:30, 10 января 2023 года Студенты из Индии исполнили желания орловских детей Иностранные студенты стали участниками акции "Елка желаний".





Студенты из Индии под руководством специалиста Центра "Патриот-57" Галины Глазовой стали участниками проекта "Елка желаний", исполнив мечты ребят из Урицкого района Орловской области. Отцы ребят участвуют в специальной военной операции. Также не обошли стороной детей-инвалидов, ребят из многодетных семей.



Фото: центр патриотического воспитания "Патриот-57"





Орловское Информбюро





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