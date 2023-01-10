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9:00, 10 января 2023 года Орловская спортсменка вошла в состав сборной России по мини-футболу Наталья Пацекина принимает участие в сборе национальной команды страны.





Студентка Орловского государственного университета им. Тургенева Наталья Пацекина вызвана на сбор национальной команды по мини-футболу. С 8 по 15 января команда проводит учебно-тренировочный сбор, который завершится товарищеским матчем со сборной Сербии.



Команда Натальи "ОрелГУ-КПРФ" начнет выступление в Первенстве Первой лиги без своего лидера. Первый матч наши девушки проведут 15 января в 13:00 на площадке спорткомплекса ОГУ по адресу: ул. Скворцова, 5.





Анастасия Дорохова





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