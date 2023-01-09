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19:00, 9 января 2023 года Под Орлом пройдет военно-спортивная игра "Внуки Маргелова" Участникам предстоит бежать на лыжах, метать лопату, лазать по-пластунски и переносить ящик с боеприпасами.





Игра "Внуки Маргелова" посвящена Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Соревнования развернутся в Орловском округе, на базе лагеря "Лесная поляна".

Возраст участников, которые посоревнуются в военно-патриотическом состязании, составит от 14 до 23 лет. Им предстоит пройти ряд испытаний как по теоретической, так и по физической подготовке. Это и метание саперной лопаты на точность, и переноска ящика с боеприпасами, и транспортировка раненого, и лаз под грузовиком, и многое другое.



Игра состоится 28 января, сообщает пресс-служба регионального правительства. Организует ее центр "Патриот 57".



Фото из архива







Ольга СУПОНЕВА





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