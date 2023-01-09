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17:24, 9 января 2023 года Орловцы могут помочь семье 16-летнего парня с покупкой специальной коляски В регионе вновь проходит традиционная акция "Свет Рождественской звезды".





В Орловской области вновь проходит традиционная благотворительная акция "Свет Рождественской звезды". В ее рамках оказывается помощь в приобретении больным детям дорогостящих лекарств и средств реабилитации. В этом году акция направлена на поддержку 16-летнего Станислава Борякова.



С детства у молодого человека диагностированы ДЦП смешанной формы, тетрапорез и гиперкенетический синдром. Он передвигается в специализированной коляске. Для покупки новой, подходящей ему по росту, необходимо около 150 тыс. рублей.



Все реквизиты для желающих помочь указаны на сайте правительства Орловской области.





Орловское Информбюро





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