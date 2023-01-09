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16:20, 9 января 2023 года Детский сад №37 в Орле ждет проверка Аудиторы выявили нарушения в дошкольном учреждении.









- Прокуратурой будет проверено соблюдение в дошкольном учреждении законодательства при расходовании бюджетных средств, организации питания воспитанников детского сада, санитарно-эпидемиологических норм и правил, - сообщили в региональном ведомстве. Специалисты контрольно-счетной палаты Орла провели аудит в детском саду №37, который выявил нарушения . Теперь дошкольное учреждение ждет еще одна проверка, на этот раз прокурорская.





Ольга СУПОНЕВА





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