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20:00, 9 января 2023 года

Сильные морозы покинут Орловскую область

К концу недели столбики термометров поднимутся до отметок в -3..-1 градус.


Аномальные морозы, накрывшие Орловскую область, отступят. Уже в ближайшие дни столбики термометров поднимутся до отметок в -2..-1 градуса, правда, будет ветрено.

По сообщению Росгидрометцентра, в ближайшие дни по ночам температура будет на уровне -12..-10 градусов, днем -8..-4. К пятнице температурные значения составят -7..-3 в ночное время и -2..-1 днем. Также ожидаются сильные ветра с юго-востока и снегопады. 


Ольга СУПОНЕВА
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