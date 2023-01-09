Орловские спасатели во время новогодних праздников уничтожили несколько снарядов

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19:30, 9 января 2023 года
Орловские спасатели во время новогодних праздников уничтожили несколько снарядовОни остались со времен Великой Отечественной войны.
За праздничные дни сотрудники МЧС выезжали на вызовы 123 раза. Из низ 38 раз они тушили пожары, а 85 ~ помогали населению и реагировали на иные происшествия.
3 января в 09.00 в поселке Отрада Мценского района сотрудники спецработ уничтожили десять взрывоопасных предметов. На следующий день, 4 января, в Ливенском районе спасатели ликвидировали артснаряд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за праздничный период пожарные спасли девять человек, эвакуировали 28, трое мужчин погибло.
Сергей СИЛАЕВ