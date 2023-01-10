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9:30, 10 января 2023 года

Жителям Орла расскажут о голубых озерах, полесье и истоке Оки

Библиотеки города подготовили новые мероприятия.


Как сообщает пресс-служба администрации города, уже в среду в 12:00 "Пушкинка" приглашает гостей в виртуальное путешествие по природным достопримечательностям Орловского края.  Посетителям расскажут о голубых озерах, полесье и истоке Оки.
 
В четверг Библиотечно-информационный центр им. В.Г. Еремина открывает литературно-музыкальную гостиную "Звезда по имени Высоцкий". Начало в 11:00.
 
В тот же день "Пушкинка" организует сторителлинг "Новые путешествия Кота в сапогах". Участники услышат рассказ о писателе Шарле Перро, поучаствуют в викторине по его сказкам и вместе сочинят свое произведение. Начало в 12:00.
 
В четверг библиотека им. Л.Н. Андреева "нарисует" вечер-портрет "Русский физик — И.В. Курчатов"  Начало в 12:00.
 
В пятницу "Крыловка"  приглашает своих юных читателей на литературную переменку "Радуга дружбы". Ребята совершат путешествие по книгам, вспомнят пословицы о дружбе и друзьях, примут участие в играх "Это я, это все мои друзья" и "Отгадай литературного героя". Начало в 11:00.
 
В тот же день "Пушкинка" проведёт заседание клуба "Волшебный чемодан" – "Загадочная Арктика: путешествие за Полярный круг". Это игровая программа для детей младшего школьного возраста, которая познакомит их с климатическими и природными особенностями Арктики. Начало в 12:00. 



Александра Бахтина
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