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17:21, 9 января 2023 года Орловская область оказалась в топе некурящих регионов ЦФО 68,6 % мужчин и 94,2 % женщин не употребляют табак.





В рейтинге регионов ЦФО с самыми некурящими жителями Орловская область оказалась на первых позициях. В нашей области не имеет пристрастия к табачной продукции более 68% мужчин и более 94% женщин.



Согласно статистике, которую опубликовал телеграм-канал "Телеграммы из Орла", в России доля курящего населения примерно на 5% выше, чем на Орловщине. По ЦФО регион второй по количеству некурящих дам, и третий по числу не употребляющих табак мужчин.



А вот самые курящие представители сильного пола живут в Смоленской области, а женского - в Москве.









Ольга СУПОНЕВА





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