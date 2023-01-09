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19:15, 9 января 2023 года

"Зверь по соседству"

"Залегощенскому маньяку" Шавкату Шаяхмедову вынесли приговор. Остаток своих дней он проведет за решеткой. Жертвами убийцы стали четыре человека, трое из которых – дети. ГТРК "Орел" представляет премьеру документального фильма об истории расследования одного из самых громких уголовных дел на Орловщине.


"Залегощенский маньяк" Шавкат Шаяхмедов приговорен к пожизненному лишению свободы. Его жертвами стали трое детей и один взрослый. Историю расследования громкого дела смотрите 10 января в 21:00 на телеканале "Россия 24".


Всеволод Трифонов
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