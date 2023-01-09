Главная » Новости



19:45, 9 января 2023 года Орловцам тяжело дались рождественские морозы Как жители региона пережили похолодание?





Погода продолжает удивлять орловцев сюрпризами. Уже в ближайшие выходные тепло вытеснит рождественские морозы. Уходящие холода дались орловцам тяжело: были случаи обморожения, машины отказывались заводиться. Подробнее – в сюжете Антона Киселева.





Антон Киселёв





Новости СМИ2