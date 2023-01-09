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20:38, 9 января 2023 года Для строящейся школы на ул. Зеленина в Орле нужен пересчет сметы Это требуется из-за растущих цен на стройматериалы.





Мэр Орла Юрий Парахин и председатель Горсовета Василий Новиков посетили стройплощадку школы на ул. Зеленина. Учебное учреждение будет способно принять 1 225 детей, что сделает ее самой большой школой в областной столице.



Как отметил градоначальник, сейчас рабочие заняты внутренней отделкой. Школа должна открыть двери к новому учебному году. Темпы возведения, по словам мэра, хорошие, как и качество работ.



Также Юрий Парахин отметил, что из-за продолжающегося роста цен на стройматериалы вновь нужно заходить в экспертизу и пересчитывать стоимость проектно-сметной документации. "Это рабочий момент, который мы, безусловно, разрешим", - отметил глава города.



Фото: соцсети Юрия Парахина





Орловское Информбюро





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