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10:00, 10 января 2023 года Орловские медики в спокойном режиме отработали в новогодние каникулы Всего на линии выходило порядка 30 бригад.





Новогодние праздники остались позади. Все это время Орловская станция скорой помощи работала – на линии выходило порядка 30 бригад. Отработали честно. Жалоб не поступило. Были уличные травмы, случаи злоупотребления алкоголем, несчастные случаи. Подробнее о службе медиков на каникулах - в материале Елены Литинской.





Елена Литинская





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