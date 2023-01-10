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9:25, 10 января 2023 года Под Орлом насмерть сбили молодого человека Он двигался по проезжей части.





УГИБДД УМВД по региону. Авария случилась 9 января, около О происшествии сообщили в отделе пропагандыпо региону. Авария случилась 9 января, около 20.30 на трассе "Орел – Тамбов" со стороны Орла. Автомобилем "Киа" управляла 41-летняя автоледи. 19-летний пешеход двигался по правой стороне дороги в попутном направлении по проезжей части. В результате наезда парень скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой.





Сергей СИЛАЕВ





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