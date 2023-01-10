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10:30, 10 января 2023 года В Орловской области ищут пропавшую девушку уже 26 дней Поиск начался еще в прошлом году.





С 16 декабря о местонахождении 35-летней Анастасии Лапшиной из деревни Нижняя Лужна ничего не известно.



Девушка имеет карие глаза, волосы каштанового цвета до плеч, рост около 165 сантиметров.



Любую информацию примут по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. В настоящее время поисковому отряду "ЛизаАлерт" необходима помощь добровольцев.



Фото: "ЛизаАлерт"





Сергей СИЛАЕВ





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