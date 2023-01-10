Главная » Новости



11:30, 10 января 2023 года В Орле пройдут масштабные соревнования по боксу 12 января стартует Чемпионат и первенство региона.





В Орле на этой неделе состоятся Чемпионат и первенство региона по боксу. Спортсмены встретятся на площадке спортзала училища Олимпийского резерва.



В турнире примут участие боксеры не моложе 12 лет. Открытие запланировано на 15:00, а финальные поединки состоятся 14 января, начиная с 11:00.



Фото из архива







Анастасия Дорохова





Новости СМИ2