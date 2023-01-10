В Орле вновь прозвучит "Музыка добрых сердец"

На этой неделе заканчивается прием заявок на участие.

Благотворительный фестиваль "Музыка добрых сердец", организованный для помощи детям с онкологическими заболеваниями, станет одиннадцатым по счету. Тех, кто готов подарить свой талант детям, ждут до 14 января.

Его основатель и бессменный руководитель – православная певица Наталья Куприянова. Она объединила творческих людей в память о своем сыне Святославе – его жизнь унесла онкология.