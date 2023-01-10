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12:00, 10 января 2023 года
В Орле вновь прозвучит "Музыка добрых сердец"На этой неделе заканчивается прием заявок на участие.
Благотворительный фестиваль "Музыка добрых сердец", организованный для помощи детям с онкологическими заболеваниями, станет одиннадцатым по счету. Тех, кто готов подарить свой талант детям, ждут до 14 января.
Его основатель и бессменный руководитель – православная певица Наталья Куприянова. Она объединила творческих людей в память о своем сыне Святославе – его жизнь унесла онкология.
Мария Семак