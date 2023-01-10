В орловской глубинке учителя и школьники своими руками делают для солдат носилки, свечи и обереги

|
|Главная » Новости
11:00, 10 января 2023 года
В орловской глубинке учителя и школьники своими руками делают для солдат носилки, свечи и оберегиКоллектив и учащиеся Навлинской средней школы Шаблыкинского района с осени участвуют в отправке помощи бойцам СВО.
Гуманитарная помощь со всех районов Орловской области почти каждый день отправляется в зону специальной военной операции. К сбору подключаются организации, волонтеры и неравнодушные люди. В Навлинской средней школе Шаблыкинского района учителя и школьники участвуют в отправке помощи с осени, новогодняя отправка стала рекордной по размерам.
Подробнее в сюжете Екатерины Габовой.
Екатерина Габова